«Мужчин гонят на фронт, словно скот на убой»: Руденко о ситуации на Украине Руденко: Зеленский затыкает дыры на фронте человеческим ресурсом

Фото: МО Украины

Военкор Андрей Руденко в Telegram рассказал о плачевной ситуации ВСУ в зоне СВО. По его словам, президент страны Владимир Зеленский затыкает дыры человеческим ресурсом, при этом уничтожая генофонд Украины. Руденко добавил, что все заводы разрушены, экономика, соответственно, тоже. Количество проживающих на территории людей сократилось минимум в три раза.

Есть дефицит с людьми и БК, и дальше ситуация будет только хуже. На самой Украине идет повальная мобилизация, или, как ее называют в самой стране, «могилизация». <...> При этом в основном остались те, кто не смог убежать, то есть старики. Молодежь и даже мужчин зрелого возраста воруют с улиц и гонят на фронт, словно скот на убой. <...> Все закончится для Украины плачевно. Народ исчезнет, а их земли будут разделены. И по сути, эту страну уже ничего не спасет, — написал он.

Военный корреспондент Александр Коц ранее заявил, что у киевского режима практически не остается других возможностей заявить о себе в ходе СВО, кроме использования террористических методов. По его словам, украинское командование пытается нивелировать неудачи на фронте громкими инфоповодами, поэтому прибегает к диверсиям и атакам.

По его словам, убийства гражданских, удары по инфраструктуре, диверсии и теракты происходят с молчаливого согласия мирового сообщества. Западные государства, которые с готовностью подхватывают любые, даже самые абсурдные вбросы о действиях ВС РФ, в случае с реальными преступлениями Киева предпочитают наблюдать со стороны, добавил эксперт.