Муж Блиновской пожаловался на попытки разорвать его контракт с МО РФ SHOT: муж Блиновской пожаловался главе СК на попытки разорвать его контракт с МО

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

Алексей Блиновский

Telegram-канал SHOT сообщил, что Алексей Блиновский, супруг обвиняемой в неуплате налогов более чем на 1 млрд рублей Елены Блиновской, пожаловался председателю СК России Александру Бастрыкину на попытки разорвать с ним контракт о военной службе. По его данным, сейчас мужчина находится в зоне проведения СВО.

Как уточняет канал, Блиновский попросил Бастрыкина приостановить действия, направленные на расторжение его контракта с Минобороны России. Мужчина заявил, что происходящее является нарушением закона. Telegram-канал также сообщил, что документ между мужем блогера и оборонным ведомством был подписан месяц назад.

Ранее, 13 апреля, Telegram-канал SHOT сообщил, что муж задержанной Елены Блиновской заключил контракт на военную службу и отправился в зону спецоперации. По его информации, таким образом мужчина решил попытаться спасти свою бизнес-империю. Утверждается, что часть принадлежащих ему компаний находится в стадии ликвидации.

До этого стало известно, что Алексей Блиновский служит в зоне СВО вместе с бывшим адвокатом актера Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым. По информации SHOT, семья «королевы марафонов» давно связана с юристом, который находится в зоне боевых действий уже два года.