Мурашко заявил, что медпомощь онкобольным в пандемию не прекращалась

https://static.news.ru/photo/d5a6c23c-4606-11eb-87e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что медицинскую помощь детям и онкологическим больным во время пандемии коронавируса не прекращали оказывать.

В этот период не прекращалась помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, пациентам, требующим гемодиализа, помощь детскому населению и многие другие направления, касаемо неинфекционных заболеваний, для того, чтобы соблюсти баланс и интересы всех категорий пациентов, — цитирует РИА Новости Мурашко.

На брифинге в правительстве министр также сообщил, что в России был создан Федеральный центр лекарственного обеспечения, который теперь будет закупать лекарства по 14 «высокозатратным нозологиям», а также вакцины для национального календаря прививок.

Как писал NEWS.ru, московские медучреждения в 2020 году оказывали пациентам онкологии всю необходимую медицинскую помощь и даже нарастили объёмы работы с пациентами, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, в январе — августе были госпитализированы более 240 человек с онкологическими заболеваниями, это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о нехватке 26 препаратов для лечения онкологических заболеваний в России в последние месяцы. По её словам, в 2021 году объём производства таких лекарств, а также их импорт будут увеличены. Минпромторг уже провёл переговоры с зарубежными поставщиками.