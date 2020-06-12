Мурашко выступил за сохранение масочного режима в России

https://static.news.ru/photo/8b5db72a-acbf-11ea-abbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям следует продолжать носить маски для профилактики коронавируса, несмотря на снятие ограничений, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Масочный режим должен сохраняться. Мы видим сегодня, что коэффициент репродукции вируса даже в спокойных регионах плавающий, — сказал в эфире телеканала «Россия 24» Мурашко.

Он также считает, что ещё рано полностью отменять ограничительные мероприятия, введённые в российских регионах, и возвращаться к тому образу жизни, который был до января 2020 года.

Как писал NEWS.ru, «Карта выхода из самоизоляции» опубликована на сайте стопкоронавирус.рф. Готовность к выходу регионов из ограничительных мероприятий оценивалась на базе трёх параметров: коэффициента распространения инфекции (среднего количества людей, которых инфицирует один больной до изоляции), свободного коечного фонда и охвата тестированием. Большинство российских регионов в настоящее время находятся на первом этапе, когда разрешены прогулки и занятия спортом на улице, а также работа небольших непродовольственных магазинов.