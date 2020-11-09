Мурашко: в России 75% заболевших коронавирусом лечатся дома

https://static.news.ru/photo/846ebea2-227e-11eb-9bd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На дому от коронавируса сейчас лечатся 75% заболевших жителей России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Уже развёрнуто 260 тыс. коек в стране, 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении, — отметил Мурашко.

Такие данные министр здравоохранения привёл во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое проходило в режиме видеосвязи.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил Мурашко и руководителям регионов лично контролировать обеспеченность лекарствами среди заболевших COVID, которые лечатся на дому. Кроме того, президент РФ Владимир Путин в понедельник дал распоряжение правительству дополнительно выделить из федерального бюджета средства на приобретение препаратов от коронавируса. Деньги из бюджета выделят и на закупку средств индивидуальной защиты и увеличение объёмов тестирования россиян на COVID. Кроме того, средства пойдут на обеспечение транспортного обслуживания медиков и заболевших

В России за прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 256 человек, 27 заболевших умерли в Москве, 13 — в Подмосковье, а 19 — в Санкт-Петербурге. Из больниц выписали 10 722 человека после лечения. За весь период с начала пандемии скончались 30 793 пациента. За время пандемии от коронавируса выздоровел 1 335 141 житель РФ. Всего в России выявили 1 796 132 заболевших коронавирусом (+21 798 за сутки).

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 рассказала, что более половины населения в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Пензенской области не соблюдают масочный режим в общественном транспорте и торговых центрах.