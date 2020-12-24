Мурашко рассказал о количестве коек для больных коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/50861486-4606-11eb-ae5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас по всей стране развёрнуто 280 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на брифинге.

Сегодня 280 тысяч коек работает по оказанию мединской помощи больным коронавирусом, — приводит слова Мурашко РИА Новости.

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили новый рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В течение последних 24 часов COVID-19 был диагностирован у 29 935 граждан РФ.

В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 2 963 688 человек. Как сообщили в оперштабе, за сутки из российских больниц по выздоровлении были выписаны 26 890 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. Всего за период распространения болезни с ней смогли справиться 2 370 857 россиян.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Мурашко назвал одной из приоритетных задач на следующий год победу над коронавирусом. При этом он отметил высокую компетенцию российских врачей по оказанию медицинской помощи и тактике ведения пациентов.