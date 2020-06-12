Мурашко назвал стабильной ситуацию с выплатами медикам, работающим с COVID

https://static.news.ru/photo/de72aef2-acc4-11ea-aa51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с выплатами медикам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом, в настоящее время стабильная. Доплаты получают более 270 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мы видим, что ситуация по выплатам и по обращениям стабилизировалась. Президентские выплаты сегодня получают более 270 тыс. человек в нашей стране, оказывающих помощь пациентам непосредственно в горячих точках, красных зонах, и работающих на специально выделенных бригадах скорой помощи, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Мурашко.

Мурашко также поблагодарил главврачей лечебных учреждений и руководителей регионов за то, что они «внимательней стали относиться» к нуждам медиков.

Как писал NEWS.ru, средства из федерального бюджета, предназначенные для выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом, поступили в регионы. Михаил Мурашко сообщил, что на президентские выплаты из федерального бюджета были направлены более 9 млрд рублей. Он также отметил, что выплаты за май получат вдвое больше медиков, чем за апрель.

Дополнительная финансовая поддержка для медработников рассчитана на три месяца — апрель, май, июнь. Врачам, непосредственно работающим с заражёнными COVID-19, полагается по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсёстрам — по 50 тысяч, младшему медперсоналу — по 25 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей в месяц получат врачи скорой помощи, оказывающие помощь заразившимся коронавирусом, по 25 тысяч — фельдшеры, медсёстры и водители.