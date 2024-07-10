«Мультяшные браконьеры»: политика НАТО напомнила Коцу South Park Коц сравнил подготовку НАТО к «российской угрозе» с серией South Park

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На саммите НАТО, который проходит в Вашингтоне, участники приняли решение разработать планы обороны на случай «российской атаки», обратил внимание в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, похожую ситуацию очень точно когда-то описали в сатирическом американском мультсериале South Park.

В одном из ранних эпизодов американского сатирического мультсериала South Park два браконьера объяснили главным героям, как охотиться на редких животных и не иметь проблем с лесоохраной. Нужно громко крикнуть: «Оно хочет на нас напасть!» — и лишь после этого смело стрелять. Самооборона оправдывает убийство, даже если повод надуманный. Это очевидная аллегория на внешнюю политику США последних десятилетий. Вашингтон и Брюссель сегодня очень напоминают этих мультяшных браконьеров, — отметил Коц.

Военкор добавил, что США и ЕС громко «орут» о том, что Россия хочет на них напасть, и стягивают к границам РФ вооруженные силы. Коц не сомневается, что Запад активно готовится сделать первый удар. Однако, уточнил журналист, до сих пор их сдерживает тот факт, что Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире.

Ранее лидеры стран НАТО призвали Китай прекратить любую поддержку специальной военной операции России на Украине. В тексте итоговой декларации саммита в Вашингтоне члены Альянса назвали КНР «решающим пособником» РФ. НАТО также беспокоит развитие космических возможностей КНР, и Блок призывает Пекин обсудить снижение стратегических рисков.