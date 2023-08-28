Муфтий рассказал, почему мусульмане поддержали СВО Муфтий Мухетдинов: мусульмане поддержали СВО из-за изменений в конституции РФ

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Дамир Мухетдинов

В мусульманских регионах поддержали СВО, потому что мусульмане за последние десятилетия получили активную поддержку со стороны органов власти и непосредственно от президента страны, сообщил NEWS.ru первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов. По его словам, российские власти работали над укреплением межрелигиозного мира и согласия.

Мы получили активную поддержку по укреплению межрелигиозного, межнационального мира и согласия, по укреплению традиционных ценностей. Мусульмане прежде всего горячо поддержали то, что в конституцию нашей страны были внесены изменения, и после долгих десятилетий атеизма имя «Бог» вернули на страницы конституции, – рассказал Мухетдинов.

Муфтий выразил надежду, что не только в законах государства, но и в сознании людей будет транслироваться и меняться представление о роли и месте религии и Бога. Он отметил, что те посылы, которые на протяжении нескольких лет демонстрировала власть, невозможно оставить без внимания.

Все посылы, которые власть системно демонстрировала, касается ли это возрождения исламского образования, строительства мечетей или момента, когда президент впервые процитировал стихи Корана и обратился к мусульманской общине на открытии Московской соборной мечети, не могли не оставить след. И поэтому, когда мусульмане в регионах услышали призыв нашего руководства, они захотели показать любовь к своей родине, отчизне на деле, – добавил Мухетдинов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова осудила акцию с сожжением Корана в Дании. Она отметила, что такие действия являются неуместным проявлением неуважения к любой религии.