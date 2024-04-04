Муфтий Москвы опроверг проведение Ураза-байрама в онлайн-режиме Муфтий Москвы Аляутдинов: Ураза-байрам пройдет в штатном режиме

Празднование Ураза-байрама в Москве пройдет в штатном режиме, заявил NEWS.ru Главный муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его словам, информация о проведении мероприятий в онлайн-режиме является фейковой.

Все будет в штатном режиме, как обычно. То, что Ураза-байрам в Москве пройдет в онлайн-режиме является фейковой информацией. Это не соответствует действительности, — сказал Аляутдинов.

Накануне вечером появились сообщения, что празднование Ураза-байрам в Москве якобы пройдет в онлайн формате. СМИ ссылались на документ с сайта департамента нацполитики и межрегиональных связей. Также это связывали с терактом в «Крокус Сити Холле». В этом году Ураза-байрам отмечается 10 апреля.

Ранее глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов заявил, что осквернение священных для России символов заслуживает наказания. По его словам, лица, нарушившие миграционное законодательство, должны понести ответственность. Так муфтий прокомментировал ситуацию с возможным выдворением узбекистанцев, чьи дети забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе под Санкт-Петербургом.