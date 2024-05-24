Муфтий Крыма объяснил, как крымские татары относятся к Украине и ВСУ Муфтий Крыма Аблаев: крымские татары не ждут прихода ВСУ на полуостров

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Муфтий Республики Крым и Севастополя хаджи Эмирали Аблаев

Крымские татары не ждут прихода украинских военных на полуостров, рассказал NEWS.ru муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Так он прокомментировал заявление экс-лидера «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Мустафы Джемилева о том, что республика хочет вернуться в состав Украины.

Со стороны всегда хотели «поджечь огонь» в Крыму на межнациональной почве. К счастью, это никому не удалось сделать. Крымские татары никого не ждут, это все чьи-то фантазии, воображение. Мы видим, как крымские татары трудятся, чтобы обеспечить завтрашний день, — строят дома, учатся, женятся, рожают детей. Одним словом, делают все возможное для развития, а не для ожидания чего-либо или кого-либо, — заявил Аблаев.

По его мнению, заявления Джемилева «абсолютно безответственны и никакого отношения к крымско-татарскому народу не имеют». Эти слова, отметил он, имеют чисто провокационный характер и направлены на разжигание межнациональной розни в обществе.

Ранее Джемилев пообещал «восстание татар в Крыму, если русские не уйдут добровольно». По его словам, крымские татары готовятся к тому, что ВСУ подойдут к полуострову, и готовы оказать украинской армии «значительную поддержку».

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ракетной атаки ВСУ на территорию Крыма в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Он добавил, что в районе Алушты были зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.