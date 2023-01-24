Муфтии России назвали кощунством сожжение Корана в Швеции

Фото: shutterstock.com

Ведущие централизованные организации мусульман России осудили сожжение Корана в Швеции. Там отметили, что подобные акции свидетельствуют о глубоком разложении европейского общества. Об этом говорится в совместном заявлении муфтиев России, оно имеется в распоряжении ТАСС.

Это не прoсто провокация, это оскорбление мусульман всегo мира. Это кощунство. К большому сoжалению, мы в oчередной раз сталкиваемся с сатанинскими действиями в Европе. Публичное сoжжение Священного Корана в стoлице Швеции свидетельствует o глубоком разложении еврoпейского oбщества, — гласит документ.

Муфтии также отметили, что то, что выдается за проявление свободы слова и свободы вероисповедания, на деле является «попранием духовных ценностей человечества». Этот факт, согласно заявлению, вызывает протест не только у мусульман, но и у верующих других конфессий.

По мнению авторов заявления, лозунги о свободе слова и либеральных ценностях стали прикрытием для проявлений расизма, ксенофобии и исламофобии, а также идей превосходства Запада над другими культурами. Согласно высказыванию российских мусульман, в современной РФ подобное «просто немыслимо».

По данным ТАСС, заявление распространено от имени Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Центрального духовного управления мусульман России, Духовного управления мусульман РФ и ряда других организаций такого же типа.

21 января датский радикал Расмус Палудан провел в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. Акция была проведена с разрешения местных властей.

Власти Швеции назвали сожжение Корана и другие антиисламские выступления ужасающими, но Анкара оправданий Стокгольма не приняла.

В свою очередь спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Москва осуждает и отвергает сожжение Корана в Стокгольме, а также призывает принять меры в отношении радикалов. Он пояснил, что «политическая распущенность и вседозволенность, прикрытая благовидными словами о свободе слова и самовыражения, выливается в разжигание межрелигиозной розни».