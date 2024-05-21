Мучил, показывал порно: как россиянка спасла детей от мужа-педофила из США

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В Москве 66-летнего гражданина США Дэниела (имя изменено) приговорили к 21 году колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера по отношению к детям. Жертвами педофила стали собственные сыновья. Русской матери мальчиков удалось вывезти их из США в день оглашения решения суда — американское правосудие встало на сторону отца и собиралось снять ограничения на его общение с детьми. NEWS.ru узнал подробности резонансного дела.

Кем был педофил, растлевавший собственных детей

Мария Иванова (имя изменено) переехала в США по работе в 2009 году, пишет KP.RU. Девушка работала менеджером по финансовой отчетности. По данным портала msk1.ru, Мария является сотрудницей одной из нефтяных компаний, а описанные события происходили в техасских городах Хьюстон и Те-Вудлендс. Мария снимала квартиру в жилом комплексе, где и познакомилась с будущим мужем, уроженцем Техаса. «Он был очень обходительным, играл на пианино», — впоследствии вспоминала Мария.

Спустя несколько месяцев пара решила узаконить отношения. Мария не замечала за мужем никаких странностей. Тот факт, что между ними почти не было физической близости, не насторожил россиянку — она объясняла это большой разницей в возрасте между ними. После наступления беременности Марии близость между ними и вовсе сошла на нет — муж аргументировал это заботой об их будущем ребенке.

В 2010 году у пары родился сын Мэтью, спустя четыре года на свет появился Джейсон (имена детей изменены). В тот момент Дэниел уже не жил с семьей — он снял квартиру поблизости к месту работы. Старший сын Мэтью часто ночевал у отца. После таких ночевок ему снились кошмары, он начал страдать от энуреза и болей в животе, рассказала Мария. Вскоре мальчик и вовсе отказался видеться с отцом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что педофил делал с сыновьями

Мария поняла, что происходит что-то страшное, в 2014 году, когда Мэтью намекнул на странные игры, в которые играет с ним отец. Женщина забила тревогу и обратилась в службу защиты детей, но ее сын занервничал и отказался разговаривать с «незнакомой тетей». После этого дело закрыли из-за отсутствия доказательств, но Мария не собиралась сдаваться и подала на развод.

Согласно постановлению суда, Мэтью должен был ночевать у отца в первый, третий и пятый выходные месяца — за несоблюдение этого предписания в США родителю, воспитывающему детей, грозит до трех лет тюрьмы. Трехлетний брат Мэтью Джейсон также ночевал у отца. Однажды он отважился рассказать матери, что происходит с ними в родительском доме.

Шокированная Мария пошла с сыном прямо в полицию. Джейсон рассказал, что ночью отец играет с ними в «игры» с использованием специальных «игрушек», показывает фильмы для взрослых и делает фотографии, приводит KP.RU выдержки из протокола допроса. Из всего, что рассказали мальчики, к публикации допустимы лишь несколько фраз, уточнили в издании.

«Отец думает, что я сплю, но я смотрю на него вот так (прищуривает глаза) и лежу неподвижно, будто я мертв. Он думает, что я сплю, но это не так», — рассказал в полиции трехлетний Джейсон. Мальчик добавил, что каждой «игрушке» отец дал «имя».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что выяснилось в ходе расследования

Во время обыска у Дэниела в квартире нашли игрушки, которые описывал маленький Джейсон. На время расследования, к облегчению матери, Дэниелу запретили видеться с детьми. Однако через несколько месяцев суд разрешил ему четырехчасовые встречи три раза в месяц в присутствии специалиста.

Мария возлагала надежды на последнее судебное заседание, в ходе которого Дэниела должны были ограничить в родительских правах. Заседание состоялось в марте 2019 года, однако вместо того чтобы запретить Дэниелу общаться с детьми, с него сняли все ограничения по взаимодействию с сыновьями.

Как россиянка спасала детей от мужа-педофила

Мария решила во что бы то ни стало спасти детей и попробовать вывезти их в Россию. Ситуация осложнялась тем, что у сыновей были просрочены загранпаспорта, это обстоятельство делало перелет из США в Россию невозможным. Тогда отчаявшаяся женщина купила билеты на самолет и улетела с детьми в Турцию. Там она организовала перелет до Белоруссии, где предстояло пересечь границу с Россией.

Во время проверки на границе Мария показала свой российский паспорт, дети в это время тихо лежали под пледом, чтобы их не заметили. Мария испытала облегчение только после того, как машина пересекла границу с Россией.

В тот же день ее бывший муж пошел в полицию и заявил, что Мария похитила их общих детей. Женщину объявили в розыск в США, а отца назначили основным опекуном мальчиков. Кроме того, в США Марию обязали возместить Дэниелу моральный ущерб в размере 855 тысяч долларов, а уголовное дело против него закрыли.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мария постоянно вспоминала слова бывшего мужа, поклявшегося отомстить ей и любым путем отобрать детей. Она сменила фамилию, старалась нигде не называть свой адрес, но это не помогло — Дэниел приехал к ней в новогодние праздники. Как пишет ТАСС, он въехал в Россию по туристической визе.

Они столкнулись во дворе ЖК, где Мария снимала жилье с детьми. По данным портала msk1.ru, американец проживал в съемной квартире без регистрации по улице Авиаконструктора Сухого в Москве. Дэниел показал женщине ключ от входа в ЖК, сказал, что теперь он живет рядом с ними, и ушел. Перепуганная семья не выходила из дома все праздники.

Мария написала заявление в полицию, Дэниела задержали и лишили родительских прав. Американец провел в СИЗО два года вплоть до суда в 2024 году. Савеловский суд Москвы приговорил Дэниела к 21 году колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Помимо лишения свободы, суд обязал его выплатить каждому из своих сыновей по 1,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

Источники РБК, знакомые с деталями дела, уточняют, что американец совершал насилие над собственными детьми в период с 2014 по 2018 год. На тот момент ему было 64 года. Как сообщили в СК, следователи провели сложные судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрические, позволившие собрать достаточную доказательную базу.

Вместе с тем, по информации суда, в окончательной редакции обвинения Барнсу был вменен один эпизод преступной деятельности, сообщает «Интерфакс».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приговор еще не вступил в силу, уточняет KP.RU. Адвокаты американца подали апелляцию и хотят доказать, что Дэниел невиновен. Сам он отрицает обвинения. Летом 2022 года Дэниел общался с членами столичной Общественной наблюдательной комиссии. В разговоре с ними мужчина рассказал, что он инженер и приехал в Москву судиться с женой за право видеть своих сыновей.

Родственники американца считают его невиновным, пишет The Sun. Сестра Дэниела Маргарет рассказала, что ее брат очень любил своих сыновей и ходил с ними в походы. По ее словам, в деле «все очень запутано», и нет никаких доказательств жестокого обращения мужчины с сыновьями.

Как сейчас живут пострадавшие мальчики

Старший сын Мэтью набрал 20 килограммов на фоне стресса, когда выяснилось, что его отец в Москве, рассказала Мария. Тем не менее мальчик вызвался присутствовать с матерью на вынесении приговора отцу. Мальчик объяснил это желанием показать родственнику, что он его не боится.

Мария назвала произошедшее с детьми в США трагедией для всей семьи. Женщина надеется, что ее сыновей продолжат защищать в России и они смогут вернуться к нормальной жизни.

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