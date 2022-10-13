МС-21-300 с российскими двигателями совершил длительный полет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опытный образец самолета МС-21-300 с российскими двигателями 12 октября совершил длительный перелет из Иркутска в Жуковский, сообщает ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (входит в Ростех). Отмечается, что ремоторизация первого летного экземпляра воздушного судна завершилась на прошлой неделе в Иркутске.

МС-21 с российскими двигателями ПД-14 вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. Он провел в воздухе более пяти часов и совершил посадку на аэродроме ЛИИ Громова. Данный борт присоединился к еще одному МС-21, оснащенному двигателями ПД-14 и участвующему в программе дополнительных сертификационных испытаний.

В начале октября МС-21-300 уже совершил пробный полет после ремоторизации, однако его длительность была меньше.

Глава ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь подписали соглашение о приобретении 339 воздушных судов отечественного производства. Александровский отметил, что пассажирские лайнеры отечественного производства заменят ушедшие с российского рынка Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию.