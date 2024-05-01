МРОТ в России может увеличиться до 30 тысяч рублей: что об этом известно

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В Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда для жителей России до 30 тысяч рублей. Когда это может произойти, как растет МРОТ в России?

Что известно о повышении МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может увеличиться с 19,2 тысячи до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект с поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» подготовил к внесению в нижнюю палату парламента глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Авторы инициативы подчеркивают, что документ направлен на обеспечение достойного уровня жизни россиян на фоне инфляции и снижения доходов населения из-за введения санкций. Также в законопроекте отмечается, что текущий уровень МРОТ влечет за собой необоснованную дифференциацию доходов населения, тормозит рост внутреннего валового продукта в стране, а также приводит к существенному росту теневого сегмента экономики и усилению социальной напряженности.

«В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. В первую очередь следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей. С учетом изложенного законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 30 тысяч рублей в месяц», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который оказался в распоряжении издания «Известия».

В документе указано, что власти предприняли попытку изменить эту ситуацию, но переход с 1 января 2021 года на новую методику ежегодного установления МРОТ в процентном соотношении к медианной заработной плате за предыдущий год не привел к существенному увеличению благосостояния населения. Минимальный размер оплаты труда, установленный с 1 января 2024 года, составляет 19 242 рубля в месяц, отмечают авторы инициативы.

«Мы считаем, что МРОТ в России нужно повышать более высокими темпами. С учетом того, что в скором времени правительство начнет работу над новым проектом федерального бюджета на 2025 год, где этот показатель будет также установлен, мы подготовили свои законодательные предложения. Поэтому заранее направляем на заключение в кабмин этот законопроект», — пояснил Нилов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как в России будет повышаться МРОТ

В начале апреля текущего года президент России Владимир Путин поручил повышать МРОТ опережающими темпами — до 35 тысяч рублей к 2030 году, отмечалось в списке поручений на сайте Кремля, которые были даны главой государства во время послания Федеральному собранию. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, он должен предоставить соответствующий доклад до 15 марта 2025 года.

«Правительству РФ обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год», — следует из публикации.

В марте 2024 года заместитель главы правительства России Татьяна Голикова доложила Путину, что минимальный размер оплаты труда к 2030 году в России должен вырасти до 35 тысяч рублей. Она заверила, что все поставленные задачи и поручения понятны и будут выполнены.

Будет ли в РФ установлен размер минимального оклада на уровне МРОТ

В середине апреля в Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ. В документе подчеркивалось, что у большинства предприятий РФ размеры тарифных ставок ниже этого уровня. Автором данной инициативы стала фракция «Справедливая Россия — За правду».

«Во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированных рабочих. Без установления минимальных государственных гарантий (оплаты не ниже одного МРОТ. — NEWS.ru) невозможно достойно оплачивать труд, воспитывать профессионалов», — отмечалось в законопроекте.

Как гласит соответствующий документ, падение зарплат ниже МРОТ началось в 2007 году, когда поправки в законы ликвидировали минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд и позволили работодателям понизить базовые зарплаты. По данным экспертов, с таким начислением зарплаты сталкивается более 700 тысяч россиян.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой уровень бедности в России

Уровень бедности в России в 2023 году достиг исторического минимума в 9,3%, сообщала пресс-служба Росстата в начале марта. В 2022-м показатель составлял 9,8%.

По данным официальной статистики, численность россиян за чертой бедности в 2023 году составила 13,5 млн человек — против 14,3 млн в предыдущем году. В среднем граница бедности в 2023-м составила 14 339 рублей. Бедными признаются люди с доходами ниже этого уровня.

При этом показатель имеет сезонный характер — максимальный в I квартале (13,5% в 2023 году) и минимальный в IV квартале (6,8%). Аналитики объясняют это выплатами премий в конце года и переносами соцвыплат с января на декабрь.

Показатель уровня бедности в РФ последовательно сокращается с 2015 года, когда он составлял 13,4% населения, следует из данных Росстата.

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