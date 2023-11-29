МРОО «Кремль»: погиб российский генерал Завадский

Фото: vk.com/mrookreml

Владимир Завадский

Межрегиональная общественная организация «Кремль» сообщила, что погиб генерал-майор российской армии Владимир Завадский. Представители МРОО уточнили в соцсети «ВКонтакте», что это случилось 28 ноября. Минобороны РФ информацию о гибели военного не подтверждало.

Офицер является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища 2000 года. Обстоятельства его смерти МРОО «Кремль» не раскрывает.

Информагентство «Новороссия» сообщает, что Завадский мог подорваться на мине под Изюмом. Официальных подтверждений этому нет. Журналисты отмечают, что у генерала остались жена и двое сыновей, один из которых тоже учится на военного.

О потерях российской армии на Украине последний раз сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу в июле. По его словам, в ходе отражения наступления ВСУ погиб 71 российский военный, 210 получили ранения. До этого глава оборонного ведомства называл число убитых военных 21 сентября прошлого года: тогда он заявил, что погибли 5937 человек.

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли село Юбилейное в Херсонской области. По его данным, в результате атаки погибло четверо сотрудников полиции, еще 17 человек пострадали. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.