Станет мрачновато: Вильфанд рассказал об изменении погоды в Москве

В ближайшие дни в столичном регионе ожидается падение атмосферного давления, первый «весенний дождик», порывы ветра до 15-20 метров в секунду и мрачная погода. При этом температура воздуха днём будет подниматься до пяти градусов тепла. Такой прогноз в беседе с ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Москве восстанавливается циклоническая циркуляция, в связи с чем «приятная и солнечная погода уходит в прошлое».

К четвергу днем давление упадет на 15 миллиметров ртутного столба, но будет в диапазоне 730-735 миллиметров. Погода в четверг и пятницу будет супертеплая, можно было бы говорить об этом с удовольствием, но в связи с циклонической деятельностью будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Фактически весенний дождик ожидается. Погода станет мрачноватой, — рассказал он.

При этом температурный фон 17 и 18 февраля окажется на 10-12 градусов выше климатической нормы. Днём ожидается до четырёх-пяти градусов тепла, что соответствует первой декаде апреля.

Также, согласно прогнозу Вильфанда, в Москве ожидается сильный ветер — до 20 метров в секунду.

Из-за этого и влажности теплая погода будет ощущаться не такой уж теплой. В пятницу ветер тоже будет порывистый, но уже до 15 метров в секунду. Дождик будет продолжаться, интенсивность осадков уменьшится, — отметил учёный.

В выходные существенных изменений в погоде не ожидается, но температура воздуха слегка понизится и максимально будет прогреваться до двух-четырёх градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидаются сильные холода. Морозы до минус 35–40 градусов придут на юг Красноярского края, в Хакасию, Забайкалье, Иркутскую область, Туву, Бурятию и на Чукотку.