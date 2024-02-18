«Может, я экстремист»: Кеосаян предложил кардинально изменить законы РФ Кеосаян предложил отменить выборы в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Телеведущий Тигран Кеосаян в выпуске «Новых русских сенсаций» на НТВ признался, что отменил бы выборы президента РФ в текущих условиях. Он пошутил, что, возможно, это делает его экстремистом, однако в своей империалистической позиции он не видит ничего плохого.

Я бы в принципе отменил выборы. Может, тут я экстремист, но просто я считаю, что во время такой ситуации вообще не нужно. Я имперец, я не вижу в этом ничего плохого, — заявил Кеосаян.

Сейчас люди боятся быть «имперцами», однако, кто им внушил это чувство «стыдобы», непонятно, добавил телеведущий. По его словам, гражданам России пора перестать стесняться быть русскими. Вместе с тем Кеосаян добавил, что за свою позицию он уже поплатился — на него наложили персональные санкции сразу несколько стран Запада.

Ранее сообщалось, что Кеосаяну также заблокировали его канал в YouTube. Главный редактор Russia Today и супруга телеведущего Маргарита Симоньян отметила, что это было сделано без объяснения причин. В западном сообществе давно принимают такие меры подобным способом, отметила она. При этом она подчеркнула, что самого Кеосаяна это известие не расстроило.