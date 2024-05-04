«Может, к 2030-му закончат»: Коц высмеял подготовку Латвии к обороне Коц высмеял Латвию, которая начала готовиться к обороне на третьем году СВО

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Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале высмеял власти Латвии, которые начали оборудовать противотанковые рвы вдоль границы с Россией и Белоруссией на третьем году конфликта на Украине. Он с иронией отметил, что, возможно, они «к 2030-му закончат».

На третьем году войны стремительные латыши начали готовиться к обороне. Ну, может, к 2030-му закончат, — написал он.

Инженер полковник-лейтенант Каспар Лаздиньш ранее сообщил, что Латвия приступила к оборудованию противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией. По его словам, работы ведутся недалеко от погранпункта Терехово в рамках подготовки балтийской «линии обороны». Он подчеркнул, что сооружения создают с учетом природного ландшафта, включая реки, болота и леса.

После этого латвийские власти намерены установить там так называемые «зубы дракона» — железобетонные или гранитные заграждения, предназначенные для замедления техники потенциального противника. При этом в случае военных действий эта территория будет превращена в минные поля, добавил Лаздиньш.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что заявления лидеров ЕС о «войне в Европе» отражают их реальные намерения. По его словам, Евросоюз играет с огнем и балансирует на грани. Премьер рассказал, что у Венгрии был печальный опыт втягивания в чужой конфликт в XX веке.