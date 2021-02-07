«Мотать по этапу»: Пашаев высказался о доставке Ефремова в Москву

https://static.news.ru/photo/3c2cd5c2-6953-11eb-94d6-96000091f725_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший адвокат осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев поделился своими мыслями по поводу доставки артиста в Москву. Знаменитость привезли в столицу для очной ставки, где он встретится со свидетелями по делу, которых обвиняют в даче ложных показаний.

Пашаев уверяет, что он полностью уверен в невиновности свидетелей, так как они оба вышли на юриста самостоятельно. К примеру, один из них написал адвокату в социальных сетях. При этом, по словам экс-защитника Ефремова, молодой человек долго отказывался выступать в суде и очень боялся, что его личность раскроют. Только с помощью уговоров удалось уговорить свидетеля сказать своё слово в открытую.

[Теван] Бадасян вышел на меня через одного блогера, которая с самого начала была уверена в невиновности Ефремова, — добавил Пашаев.

Что же касается причины доставки Ефремова в Москву, то его экс-адвокат считает, что на артиста пытаются оказывать давление.

Никто не мешал допросить его в колонии по поручению следователя, но кому-то понадобилось мотать его по этапу. Однако его повезли в Москву, чтобы додавить это дело о лжесвидетельстве, — сказал мужчина в разговоре с «Московским Комсомольцем».

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Михаил Ефремов, осуждённый на 7,5 года колонии общего режима за смертельное ДТП, может снова предстать перед судом, если будет доказана его причастность к подкупу свидетелей. Следствие также интересуется ролью в этой истории адвоката артиста Эльмана Пашаева.