Мостовой подверг критике пропуска и очереди в московском метро

https://static.news.ru/photo/3121116a-7f80-11ea-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Александр Мостовой Фото: Viktor Chernov/Russian Look/GlobalLookPress

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал введённый в Москве пропускной режим и скопление людей на входе в метрополитен. Он сообщил, что «стало только хуже».

Массовая проверка людей в метро? Люди оформили пропуска, на работу всем надо ехать. Но всё равно всех проверяют. Получается, стало только хуже. Нужен какой-то другой вариант. Возможно, устраивать выборочные проверки. Если бы у человека не было пропуска, он бы в метро не спустился. А создавая скопление людей, мы провоцируем рассадник инфекции, — привели мнение футболиста на портале Championat.com.

Он отметил, что старается соблюдать режим самоизоляции: свёл к минимуму контакты с людьми и сидит дома.

Я себе оформил пропуск до конца месяца по работе для машины. Но пока ей не пользовался, поэтому ещё не проверяли. По своей работе я контактирую максимум с двумя людьми и не подвергаю никого опасности, — процитировали спортсмена на портале.

Ранее NEWS.ru писал о том, что музыкант Сергей Шнуров написал матерное стихотворение об очередях в метро из-за поголовной проверки наличия у пассажиров пропусков.