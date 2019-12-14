Железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян из Еврейской автономной области (ЕАО) в Китай построят к концу 2020 года. Мост построят через реку Амур, которая разделяет китайское государство и ЕАО. Об этом
К июню не построят, построят к концу года, — ответил на вопрос журналистов о строительстве моста Юрий Трутнев.
Отмечается, что подготовка к строительству моста шла около 20 лет. Нижнеленинское — Тунцзян — станет первым мостом, соединяющим российское и китайское государства. Китай уже завершил строительство части моста со своей стороны.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в марте 2019 года Россия и Китай состыковали части железнодорожного полотна моста над Амуром.
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