https://static.news.ru/photo/db46f51c-1fca-11ea-af88-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.skmost.ru

Железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян из Еврейской автономной области (ЕАО) в Китай построят к концу 2020 года. Мост построят через реку Амур, которая разделяет китайское государство и ЕАО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

К июню не построят, построят к концу года, — ответил на вопрос журналистов о строительстве моста Юрий Трутнев.

Отмечается, что подготовка к строительству моста шла около 20 лет. Нижнеленинское — Тунцзян — станет первым мостом, соединяющим российское и китайское государства. Китай уже завершил строительство части моста со своей стороны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в марте 2019 года Россия и Китай состыковали части железнодорожного полотна моста над Амуром.