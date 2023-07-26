Москвичей предупредили о надвигающемся шквалистом ветре Вильфанд: в Москве 26 июля прогнозируются сильные ливни со шквалистым ветром до 20 м/с

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве 26 июля прогнозируются сильные ливни с грозовыми явлениями и ветром до 15--20 м/с, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, шквалистый ветер может повалить деревья, привести к разрушению сооружений и плохой видимости на дорогах.

Стоит понимать, что интенсивные ливни характерны для летних месяцев. Большую опасность несет ветер, он будет достаточно сильный и может привести к вырыванию деревьев, разрушению сооружений, поэтому стоит быть осторожными, — рассказал Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра отметил, что осадки пройдут в большинстве регионов Москвы и Московской области, однако они будут значительно различаться по интенсивности. Дожди приведут к осложнениям на дорогах — видимость ухудшится, в некоторых регионах может подняться уровень воды.

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды, это связано с прохождением через Москву системы фронтов. В ведомстве порекомендовали водителям во время непогоды снижать скорость движения и увеличивать дистанцию между транспортными средствами. Пешеходам в МЧС посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять без присмотра детей.