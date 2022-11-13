Москвичей предупредили о крепкой морозной неделе Метеоролог Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в Москве на следующей неделе начнет существенно меняться, в столичный регион придет похолодание, а дневная температура воздуха вряд ли преодолеет нулевую отметку, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, атмосферное давление вырастет в понедельник, 14 ноября, в город придет холодная ноябрьская погода, дождь сменится снегом. Морозы хорошо окрепнут к середине предстоящей недели.

Устанавливается антициклональная погода практически на всю неделю, и морозы хорошо окрепнут к середине следующей недели. Ночью в Москве — минус 5–7, по области — до минус 10. Дневная температура вряд ли преодолеет нулевую отметку, тоже будет отрицательной. Осадки маловероятны, — заявил Шувалов.

Накануне ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что согласно ранее составленному долгосрочному прогнозу, температура воздуха в первом месяце зимы должна была быть выше климатической нормы, но теперь данные изменились. По его словам, зима в центральных регионах России наступит строго по календарю. Температура в декабре будет близка к нормальным значениям для этого месяца, однако следующие зимние месяцы будут теплее нормы.