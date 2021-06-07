Москвичей предупредили о сильной грозе

https://static.news.ru/photo/cb45c496-c6bc-11eb-abac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие часы в столице ожидается гроза, дождь и ветер с порывами до 12–17 м/с. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС России по Москве.

Как отмечается, погода продолжит ухудшаться до конца дня.

В Москве ожидается гроза, дождь, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 м/с, — подчеркнули в ведомстве.

Водителям транспортных средств рекомендуется двигаться с небольшой скоростью и увеличить дистанцию от впередиидущих машин, не использовать внезапных манёвров и не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. При движении пешком также стоит избегать опасных строений и рекламных щитов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что со второй половины дня 6 июня в Москве прогнозируются летние дожди. Они будут кратковременными, но частыми, и идти будут несколько дней подряд.