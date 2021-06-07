Москвичей предупредили о сильной грозе

В ближайшие часы в столице ожидается гроза, дождь и ветер с порывами до 12–17 м/с. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС России по Москве.
Как отмечается, погода продолжит ухудшаться до конца дня.
В Москве ожидается гроза, дождь, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 м/с, — подчеркнули в ведомстве.
Водителям транспортных средств рекомендуется двигаться с небольшой скоростью и увеличить дистанцию от впередиидущих машин, не использовать внезапных манёвров и не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. При движении пешком также стоит избегать опасных строений и рекламных щитов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что со второй половины дня 6 июня в Москве прогнозируются летние дожди. Они будут кратковременными, но частыми, и идти будут несколько дней подряд.