Москвичей предупредили о гололёде на дорогах

https://static.news.ru/photo/dc604630-4cd6-11eb-a2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На московских дорогах вторые сутки подряд скользко. До конца 2 января в столице будет наблюдаться гололёд, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Там отметили, что «снегопад создаёт новогоднее настроение», однако подчеркнули, что он «всё-таки не очень хорош для водителей».

До конца дня обещают не только мокрый снег, но и дождь, местами будет гололёд. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию, — говорится в сообщении ведомства, которое было опубликовано в Telegram-канале.

Там порекомендовали водителям проявлять внимательность, снижать скорость и держать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами.

Ранее в Центре погоды «Фобос» столице предрекли «околонулевую погодную апатию», которая сохранится до 3 января. Влияние на погоду оказывает ложбина североатлантического циклона с запада. Поэтому в ночные часы температура воздуха колеблется в районе 0...-2 градуса, а днём — 0...+2.

Похолодание в Москве начнётся после 4 января: ночью будет −1...-6, а днём — 0...-5. С каждым днём температура станет опускаться всё ниже, писал NEWS.ru.