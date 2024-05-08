Москвичам рассказали, ждать ли потепления на следующей неделе Синоптик Позднякова предупредила о дождливой неделе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе погоду в Москве будет определять периферия антициклона, в течение практически всей недели будут дожди, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, дневная температура поднимется до 9-11 градусов, а в ночные часы ожидается от 0 до плюс 5 градусов. Синоптик отметил, что на этом фоне в городе подрастет атмосферное давление.

В ночь на понедельник существенных осадков не ожидается, а вот днем местами — за счет трансформации и конвективной деятельности — не исключен кратковременный дождь. Температура воздуха в начале следующей недели будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы в столичном регионе ожидается от 0 до плюс 5 градусов, в самой Москве чуть теплее — плюс 2-5 градусов. Ночь будет «ясной и довольно тихой». Днем столбики термометров будут подниматься до 9-11 градусов. Сохранится плотный северный ветер, но без порывов, — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что после 16 мая ночные температуры будут порядка 7-10 градусов, а дневные будут достигать 15-18 градусов. Позднякова подчеркнула, что вторая половина мая с точки зрения погоды будет более благосклонна к жителям столичного региона. По ее словам, существенных колебаний температурного режима на следующей неделе не ожидается, однако дожди будут почти каждый день.

Вся следующая неделя не будет ясной и солнечной. Будет преобладать переменная облачность с прояснениями. Практически каждый день будут приниматься дожди разной интенсивности, — добавила специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что климатическое лето наступит в центральной части России 20–25 мая. По его словам, к этому времени циклон покинет Русскую равнину, погода нормализуется как в Москве, так и Санкт-Петербурге.