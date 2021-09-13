Москвичам рассказали, стоит ли в этом году ждать бабье лето

Кратковременное потепление до 20 градусов в Центральной России нельзя считать полноценным бабьим летом. Его приход в столичный регион не исключается, однако отрезок тепла будет весьма непродолжительным. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С 11 по 13 сентября в Москве, Подмосковье и ряде других регионов Центральной России температура воздуха поднималась до 20 градусов тепла и выше. Однако погода хотя и была тёплой и комфортной, полноценным бабьим летом её считать нельзя, утверждает Тишковец.

Бабье лето — это стабильный период длиной в пять-семь суток. Должно быть как минимум пять дней погоды «миллион на миллион». В это время должно светить солнце, не должно быть никаких осадков и облачности. Также должен дуть тихий ветер и присутствовать умеренно комфортная температура, — пояснил синоптик.

Потепление в Центральной России возможно после 17–18 сентября, однако срок его вновь будет небольшим и в конце месяца вновь похолодает.

Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето, которое бывало, когда и сентябрь, и даже октябрь были тёплыми, — резюмировал Тишковец.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве: с 13 сентября в течение пяти дней все жилые дома столицы будут обеспечены теплом.