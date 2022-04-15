18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Россия

Москвичам рассказали о погоде на воскресенье

Гидрометцентр: в Москве в воскресенье ожидается облачная погода, дождь и до плюс 6
06:16, 17 апреля 2022
Москвичам рассказали о погоде на воскресенье Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В воскресенье, 17 апреля, в Москве ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 6 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

По имеющимся данным, днём в столице температура воздуха составит 4–6 градусов тепла, ночью возможно похолодание до минус 1 градуса.

В Подмосковье днём до плюс 8 градусов, в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до минус 4 градусов.

Ветер северо-восточный, скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное — до 754 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что выходные в Москве и Подмосковье будут отмечены сильными осадками и понижением температуры вплоть до минусовых значений. По её словам, такая ситуация продлится до начала следующей недели.

В свою очередь, сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на Москву обрушатся небывалые осадки, каких не было за всю историю метеонаблюдений. По словам метеоролога, на Москву надвигается циклон «Квелла», в связи с чем «на каждый квадратный метр столичных улиц прольётся ведро дождевой воды».

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео