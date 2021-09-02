Москвичам рассказали, когда придёт бабье лето

В конце первой декады сентября в Москву на время вернётся тёплая погода. Об этом «Вечерней Москве» рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

По её словам, температура воздуха будет достигать 17–20 градусов выше ноля. Но в целом, отметила метеоролог, трудно предсказать, придёт ли аномальное тепло и бабье лето.

В целом сентябрь ожидается на 1–1,5 градуса выше нормы. Аномальными считаются температуры, которые отклоняются от нормы на семь градусов и больше, — уточнила Позднякова.

Ранее сообщалось, что синоптики ожидают самые интенсивные осадки, до трети сентябрьской нормы, в центре и на северо-западе России. В Москве со среды, 1 сентября, температура воздуха начнёт падать, в воскресенье столбик термометра не поднимется выше девяти градусов. В Санкт-Петербурге температура воздуха снизится не так сильно — до 10–11 градусов, что почти на семь градусов ниже обычного. На севере и в центре страны температура не поднимется выше 10 градусов. Тепла стоит ожидать лишь в южных широтах России — до 20–25 градусов.