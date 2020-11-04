Теперь пора: москвичам посоветовали «переобуть» машины перед холодами

https://static.news.ru/photo/69837f58-1ea3-11eb-a66f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Жителям столичного региона в ближайшие выходные имеет смысл сменить резину на автомобилях с летней на зимнюю. С такой рекомендацией выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, следующая неделя в Москве будет пока без снега, однако автовладельцам всё-таки стоит подготовиться к грядущим похолоданиям.

Выходные — время менять резину, потому что температура [скоро] будет близка к нулевой отметке. Даже если максимальная температура плюс три — плюс пять градусов, то всё равно уже надо менять, потому что при понижении температуры летняя резина теряет свою эластичность, а зимняя резина предусматривает хорошее сцепление с дорогой, — цитирует Вильфанд «Интефакс».

Метеоролог рассказал, что до конца текущей недели в Москве снега также не будет. С 5 по 7 ноября температура в разных районах столицы будет колебаться в районе 5–10 градусов тепла. Ощутимое похолодание начнётся уже со вторника, 10 числа.

Ранее, как писал NEWS.ru, специалисты разошлись во мнениях о том, какой будет предстоящая зима. Вильфанд заявил, что она окажется холоднее, чем годом ранее, хотя и будет неоднородной. По его словам, синоптики не прогнозируют передвижения очень тёплых масс, как это было в предыдущем зимнем сезоне. В то же время специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков высказал предположение, что зима будет «необычайно тёплой», как и в прошлом году.