Москвичам пообещали в марте «метеорологические качели»

https://static.news.ru/photo/260f0f3c-7761-11eb-b281-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве в течение марта будет нестабильной. Дело в том, что календарная зима ещё не кончилась, а погодные процессы уже напоминают весенние — они быстротечны и резко меняются, отметили в Центре погоды «Фобос».

Там напомнили, что несколько дней назад погода в столице обновила зимний минимум — столбики термометра опустились до −25 градусов. При этом уже в течение ближайших суток воздух прогреется до плюс 3–5 градусов, передаёт РИА Новости. Такую погоду синоптики называют метеорологическими качелями.

Однако весна календарная совсем не то же самое, что весна природная. Уже в ночь на 28 февраля Москву ожидает понижение температуры до минус 4–6 градусов. Ожидаемым последствием этого станет сильнейшая гололедица, отметили синоптики.

В первой декаде марта подобные колебания продолжатся. Столбик термометра будет то опускаться до 10–15 градусов мороза, то подниматься до значений от 0 до +5.

В «Фобосе» добавили, что средняя температура воздуха в Москве в начале марта должна составлять 5–10 градусов мороза, а в конце — от 0 до −5. Фактически же днём в начале месяца воздух прогреется от −1 до −6 градусов, а ближе к апрелю — от +2 до +7.

Ранее, как писал NEWS.ru, жителей столичного региона и средней полосы России ожидает так называемая барическая пила — период резких колебаний атмосферного давления, сопровождаемых сильными перепадами температур. Такая погода может оказаться крайне опасной для метеозависимых граждан, а также для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонных к повышенному артериальному давлению, рассказал кандидат биологических наук и спортивный медик Александр Мирошников. Кроме того, по его словам, есть риск для ухудшения самочувствия у страдающих метаболическим синдромом — это ожирение, сахарный диабет второго типа и ряд других заболеваний.