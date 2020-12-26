Москвичам пообещали тёплую новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/c2a896a8-48ed-11eb-8055-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый 2021 год в столичном регионе начнётся с теплой погоды. Температура воздуха 1 января ожидается на семь-восемь градусов выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Впрочем, уточнил он, прогноз метеорологов пока — примерный.

В четверг, 31 числа, будет температура около нулевой отметки: -3...+3 градуса. А 1 января с наибольшей вероятностью температурный фон будет от -3 до +2 градусов. И днём, и ночью, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он добавил, что прогноз на 1 января ещё может быть уточнён в связи со сложной прогностической ситуацией — борьбой антициклона и циклона. Тем не менее, существенно он уже не изменится, заверил специалист. Температурный фон при этом будет на 7-8 градусов выше нормы.

Ранее, как писал NEWS.ru, аналогичный прогноз на новогоднюю ночь в столице озвучили и в Центре погоды «Фобос». Как заявил ведущий сотрудник организации Евгений Тишковец, в ночь на 1 января в Москве ожидается околонулевая температура, при этом возможны небольшие осадки.