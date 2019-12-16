https://static.news.ru/photo/dbad36d0-1fe1-11ea-b298-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Небольшие дожди с мокрым снегом ожидаются в Москве в ближайшие дни. Этому будет способствовать влажный и тёплый атлантический воздух.

Его несут в столичный регион циклоны, которые перемещаются по северу европейской территории России, пояснили в центре погоды «Фобос». Там уточнили, что до 20 декабря погода будет тёплой, а среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы. В середине недели в дневные часы воздух будет прогреваться до +3...+5 градуса.

Даже в ночь на 19 декабря ожидается +1...+3 градуса тепла, передаёт АГН «Москва».

По мнению синоптиков «Фобоса», 19 декабря в столице возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, сейчас он составляет 5,3 градуса тепла.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве будет характерной для третьей декады октября, а 19 декабря температура может побить рекорд 1886 года.

Как минимум до 25 декабря в Москве не стоит ждать постоянного снежного покрова, напомнили метеорологи