https://static.news.ru/photo/a252029c-219b-11ea-a97d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В конце декабря в Москву могут прийти десятиградусные морозы. При этом, по словам главы Гидрометцентра, в ближайшие дни снега в столице не прогнозируется.

Перед Новым годом температура воздуха в столице может опуститься ниже 10 градусов Цельсия. В январе и феврале будет ещё холоднее, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд агентству «Москва».

В течение ближайших семи дней снега не видно, поскольку давление будет заметно повышаться. Москва окажется в гребне высокого давления, при котором не существует условий для формирования облаков, — заявил он.

Через неделю в столице потеплеет, выпадут осадки в виде дождя, добавил синоптик.

Ранее NEWS.ru писал, что температура воздуха в Москве 18 декабря прогрелась до самого высокого показателя для этой даты за 71 год, составив 2,9 градуса тепла.