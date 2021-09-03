Москвичам рассказали, когда наступит бабье лето

В Москву в ближайшее время снова придёт тепло. Бабье лето начнётся уже в пятницу, 10 сентября. Потеплеет до +20 градусов, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, заканчивается период холодной погоды в столичном регионе, когда температура была на пять градусов ниже нормы. Вскоре начнёт повышаться атмосферное давление, и температура начнёт расти.

Повышение температуры произойдёт за счёт ночной и дневной температуры, — уточнила Позднякова.

По её словам, 7 сентября существенных осадков не ожидается, 8-го и 9-го будет схожая погода: до +17 и местами дожди. В дальнейшем осадки прекратятся и «наступит бабье лето», воздух прогреется до +20.

Ранее сообщалось, что жителей центральной части России в сентябре ждут «климатические качели» — то похолодание, то заметное потепление. Об этом заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в это время обычно приходит «классическое бабье лето», однако в этом году только краткосрочный прогноз сможет точно определить, когда оно начнётся.