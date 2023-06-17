Вильфанд предсказал жару и заморозки: прогноз погоды на 19–25 июня Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве и других регионах России на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью NEWS.ru о погоде в Москве и других регионах России на следующей неделе, с 19 по 25 июня. Где синоптики прогнозируют резкое повышение температуры и кому готовиться к похолоданию?

Какая погода будет в Москве 19 и 20 июня

«В понедельник, 19 июня, начнет поступать более свежий воздух, увеличится облачность. Солнечные лучи будут частично отражаться от облаков. Дневные температуры 19 июня в Москве ожидаются от 20 до 25 градусов. Ночью — от 10 до 12 градусов. В центре столицы — от 14 до 16 градусов. В Московской области температура днем будет до 28 градусов», — рассказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что температура в пятницу, субботу и воскресенье была на три-четыре градуса выше нормы. Такой температурный фон, по его словам, является оптимальным для столицы.

«Во вторник, 20 июня, в столице будет небольшой северо-восточный ветер. Ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура будет от 5 до 13 градусов, днем — от 22 до 27 градусов тепла», — подчеркнул синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда в Москву вернется жара

Вильфанд предупредил, что со среды, 21 июня, температура в Москве начнет медленно повышаться.

«В среду будет от 23 до 28 градусов тепла. Температурный фон будет выше нормы на два градуса. Существенных осадков не ожидается», — добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где будут заморозки

Вильфанд напомнил, что в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях уже четыре дня держатся заморозки.

«Заморозки во второй декаде июня в таких регионах бывают редко. Это связано с тем, что в центральную часть России воздушные массы поступают с северо-востока. Ветер успевает прогреваться. А в регионах, где сейчас наступило резкое похолодание, воздушные массы идут прямо с полярных территорий», — объясняет синоптик.

Он также отметил, что в ближайшие дни в целом ряде регионов России прогнозируется сильное похолодание.

«В Коми и Архангельской области будет до минус трех градусов. В Забайкальском крае также прогнозируются заморозки — до минус двух градусов, в Хабаровском крае — до минус трех градусов. Даже в Бурятии ожидается до минус двух градусов», — уточняет Вильфанд.

Собеседник NEWs.ru добавил, что до конца второй декады, с 17 по 19 июня, холод не отступит.

«В Новосибирске, Томске холодная погода. Похолодание пришло и на Урал. В Тюменской и Омской областях заморозки до минус пяти градусов. В Западной Сибири и Красноярском крае будет холодно. Не заморозки, но все равно аномальная температура — плюс пят градусов тепла», — заключил синоптик.

Фото: Wolfgang Weinhäupl/imagebroker.com/Global Look Press

Когда начались заморозки в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о заморозках в 11 регионах России еще в начале текущей недели.

«13 и 14 июня прогнозируются заморозки в тех регионах, где почти 15 дней была жара до 35–40 градусов: Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Температура там будет понижаться до минус двух 2 градусов. Это мощное вторжение холода», — говорил он.

Синоптик также отметил, что холод ожидает Челябинскую, Свердловскую, Курганскую и Иркутскую области тоже.

«На юге Тюменской области температура будет до минус пяти градусов. В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае также будут заморозки до минус три градусов», — добавил синоптик.

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