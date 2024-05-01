России предложили выставить счет помогавшим Украине странам Сладков предложил прописать долг перед Россией помогавшим Украине странам

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Государствам, оказывавшим поддержку Украине, после достижения Россией всех целей и завершения специальной военной операции необходимо будет выставить счет, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он предложил принять соответствующий закон «О сатисфакции». По мнению военкора, России следует взимать долг с этих стран в соответствии с законом.

Считаю, что после достижения целей и завершения СВО необходимо принять закон «О сатисфакции». В этом законе должны быть прописаны все страны, воевавшие против России на стороне Украины. Необходимо прописать долг перед Россией каждой из этих стран. И долги эти мы обязаны взимать по этому закону, — написал Сладков.

Он добавил, что учесть следует все поставки оружия и боеприпасов, участие наемников в конфликте, декларации, оскорбления, а также инструкторские и пропагандистские услуги, оказываемые Украине. Кроме того, Сладков предложил обнародовать список лиц, совершивших военные преступления против народов России. Он подчеркнул, что такой закон не должен иметь срока давности.

При подписании всех экономических контрактов должен быть учтен процент долга за представителями тех стран, которые прописаны в законе. Если мы спустим все на тормозах, это будет выглядеть как попрание памяти всех пострадавших и погибших мирных жителей и наших военных и ополченцев Донбасса, — уверен военкор.

Ранее Сладков выразил мнение, что Россия могла бы объявить о выдаче паспортов для граждан Украины призывного возраста и их семей. Он отметил, что людей надо спасать.