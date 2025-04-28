Москва заткнула Лондон, необычные наемники, ненависть мигрантов: что дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Сгенерировано в Midjourney/Global Look Press/Shutterstock/FOTODOM

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вновь «добрался» до военных НАТО, инсайдеры узнали причину ненависти мигрантов к русским, российские штурмовики повстречали в ДНР необычную группу наемников — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в соцсетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Белоусов добрался до военных НАТО

Ночь на 27 апреля ознаменовалась очередными точечными ударами ВКС РФ по военным объектам на Украине, сообщают инсайдеры. Описывая атаки армии России, источники утверждали, что удары ВКС РФ «гремели от Сум до Киева».

Так, Telegram-канал «Дневник десантника» сообщил, что взрывы были слышны в Харьковской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях, а также в Житомире, Запорожье, Краматорске и Одессе.

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«БПЛА „Герань“ продолжают свою работу», — писал канал.

По информации украинского политика и блогера Олега Царева, ВС РФ нанесли удары по военным объектам в семи областях Украины. Со ссылкой на украинские данные он сообщил, что всего в атаке участвовали 149 беспилотников.

«Взрывы прогремели в Славянске, Одессе, Павлограде, Днепропетровске, Сумской области, а также на аэродроме Озерное у Житомира. В районе аэродрома Умань прогремело не менее пяти взрывов», — рассказал политик.

Также он сообщил об ударах в городе Белая Церковь Киевской области, пригороде Харькова, попадании по военному складу в Дергачах и прилете ракеты Х-38 по пункту временной дислокации батальона беспилотных систем в районе Николаевки в ДНР.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе 24 апреля по подземному бункеру в Киевской области, где располагался цех по производству двигателей для ракет и БПЛА.

Фото: РИА Новости ВС РФ в зоне СВО

«Британцев добили в подземном бункере», — рассказали источники подробности этой атаки, речь идет об иностранных специалистах-инженерах.

«Прилеты очень качественные! Уничтожен полностью подземный цех, где было изготовление двигателей для ракет РСЗО и для ракет „Нептун“. Также там производились двигатели для БПЛА. Уничтожен вместе с иностранными инженерами, которые отвечали за работу поставленных с Запада станков и другого высокотехнологичного оборудования. Уничтожен цех, в котором на гражданские катера монтировалась система безэкипажного управления. Оборудование, специалисты и готовые к отправке БЭКи тоже уничтожены. Уничтожено КБ и пара ангаров, где производился ремонт самолетов», — добавил Лебедев.

Кроме того, ликвидирован цех сборки беспилотников и есть попадание в ПВД, где жили и обучались иностранные военные — пилоты БПЛА, рассказал подпольщик.

«После прилета по „Антонову“ квартал оцеплен силами СБУ. Скорые пропускали только военные или реанимационные машины с иностранными медиками. Несколько станций метро в районах прилетов закрыты, на дорогах — передвижные блокпосты. Если у тебя нет дела (живешь или работаешь) в этом районе — разворачивают», — указывает он.

По его информации, «с новыми типами российских БПЛА ПВО Украины справиться не может».

Фото: Kay Nietfel/dpa/Global Look Press

«Кое-как работают системы РЭБ, но не всегда получается. Чтобы прикрыть удачные прилеты по военным объектам, ВСУ наносят хаотичные удары по ближайшим домам», — уточнил Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Великобритания и Франция неоднократно обсуждали различные сценарии возможного военного присутствия на Украине, включая обучение, техническую поддержку, миротворческие миссии и гарантии безопасности. Официальные лица обеих стран подчеркивали, что прямое участие в боевых действиях или отправка войск на фронт пока не планируется, но не исключали такой возможности в будущем.

В марте 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в Палате общин, что «Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо [Украины]».

Следом министр обороны Великобритании Джон Хили сказал: «2025 год — критический год для войны на Украине, и это критический момент». Он призвал союзников «усилить поддержку Украины в борьбе».

Фото: Социальные сети ВС Украины

О возможности отправки войск на Украину говорил в течение нескольких месяцев и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако агрессивная риторика довольно быстра сошла на нет: после заявлений Лондона и Парижа российские ракеты и БПЛА начали наносить удары по объектам присутствия французских и британских военных, отметил обозреватель Михаил Родионов. По его словам, европейцы лишились ценных кадров, которые специализируются на БПЛА, диверсионной работе и использовании ракетного и артиллерийского вооружения.

В апреле 2025 года газета The Times сообщила, что Великобритания и Франция отказались от своих изначальных планов по отправке войск на Украину. Таким образом, считают инсайдеры, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов действительно заткнул рот Лондону и Парижу.

Почему мигранты ненавидят русских

Telegram-канал Demiurge пишет, что развал Советского Союза позволил Западу превратить страны Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию — в масштабную «лабораторию исторического перепрограммирования». Главная цель: навсегда оторвать их от России, с помощью образования превратив русских из друзей и соседей во «врагов и угнетателей» в сознании этих народов.

«Так вот откуда ноги растут у многочисленных случаев проявления ненависти к русским со стороны мигрантов!» — негодуют источники.

Исследование центра «Аксон» показывает масштаб манипуляции историей. Анализ 27 учебников истории в Киргизии, Казахстане и Таджикистане демонстрирует, что в двух из трех случаев Россия упоминается в негативном свете как «враг свободы», символ «колониального подавления» и «преграда на пути к национальному развитию». При этом факты о том, какие силы Советский Союз вложил в развитие сельского хозяйства и промышленности в Центральной Азии, игнорируются или редко упоминаются.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В результате, пишет канал, молодые уроженцы вышеперечисленных стран выходят из школы, воспитанные идеей «российской угрозы». Они заранее готовы поддержать любой политический проект, который «защитит их Родину от вторжения русских империалистов». И потом они все равно едут в Москву, поскольку дома для них работы нет, говорят инсайдеры.

«Это самый серьезный вызов для России в XXI веке. С помощью школьных учебников выращивают новое поколение, для которого союзничество с Россией будет восприниматься как анахронизм, а идеи евразийского братства и общей судьбы уходят и превращаются в неактуальные. Эта работа — тоньше любой революции, тише любой оккупации, но последствия ее будут куда глубже», — предупреждает Demiurge.

В России начали открыто признавать, что бесконтрольная миграция стала угрозой. Источники Telegram-канала INSIDER-T утверждают, что в этих условиях власти решили сосредоточиться на работе с мигрантами внутри страны — например, планируется отменить право на гражданство по факту рождения в России.

«Повышение ответственности подразумевает соблюдение законодательства, уважение традиций и активное участие в жизни местного сообщества. Все это направлено на создание более гармоничного и стабильного мультикультурного общества», — утверждает инсайдер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Тайная канцелярия» отмечает: Россия привыкла думать, что влияет на страны Центральной Азии через экономику, энергетику и обеспечение безопасности. Как отметили авторы, до половины экономики Таджикистана обеспечивают переводы из РФ, но этого недостаточно, чтобы быть России признательной.

«Реальная борьба давно сместилась в сферу гуманитарного пространства — в школьные программы, университетские гранты и культурные коды. Пока мы работаем с элитами, Запад работает с детьми. Пока мы строим инфраструктуру, Запад строит новые идентичности», — указывает «Тайная канцелярия».

Авторы канала уверены: Россия должна бороться с мигрантским беспределом «заранее», работая над своим имиджем в глазах тех, кто приезжает из Центральной Азии. Для этого нужна активная стратегия гуманитарной работы, которая позволила бы РФ создавать там образование и культуру. В противном случае Москву ждет «цивилизационный разгром» в Центральной Азии, куда уже одна за другой зачастили делегации из США и Евросоюза, резюмировали эксперты.

Что за наемников повстречали российские штурмовики

Группу, предположительно, польских наемников уничтожили в Дзержинске в Донецкой Народной Республике, заявил РИА Новости российский штурмовик 51-й армии с позывным Каскад. По его словам, военнослужащие переговаривались на смеси польского и русского языков, использовали характерные выражения.

«Позиция [противника] находилась буквально в 10 метрах от меня за стеной. Ну и слышали характерные вот такие украинско-„пшекские“ выражения. Я думаю, что это были поляки, вот по тем отголоскам, которые мы слышали, речи, экипировке, манере работы», — отметил Каскад.

Штурмовик добавил, что военнослужащие, которых он слышал за спиной, оказались очень хорошо экипированы. На попытки войти на контакт они не отреагировали.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Так, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Харькове во время атаки погибли около 20 иностранных наемников из рядов ВСУ. По его словам, речь идет о первоклассных военных из стран НАТО.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press ВС Польши

«Около 20 погибших иностранцев, причем натовских стран, англоязычные в основном. И не смуглых, а первоклассных европейцев», — отметил подпольщик.

По словам Лебедева, ракеты поразили цеха завода имени Малышева, где находилась западная техника. В одном из ангаров, заметил он, готовили к отправке танки Leopard — на момент удара там размещалось порядка 10–12 машин.

«Уничтожен цех, где производился ремонт дула пушек, а также работа со стволами», — добавил куратор подполья.

Тем временем польские наемники неоднократно встречались российским войскам во время боев за освобождение Курской области. По данным Telegram-канала «Иди и смотри», с начала вторжения в российский регион ВСУ потеряли 4781 иностранного наемника, в том числе 1963 польских бойца.

На втором месте по числу ликвидированных наемников оказались уроженцы Грузии — таких было 1230. Из Колумбии — 917 бойцов, из Франции — 208, из Германии — 197, из Великобритании — 156. Также ликвидированы 89 наемников из США, 17 — из Австралии и четыре — из Японии.

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