https://static.news.ru/photo/41407018-ca5e-11e9-bcfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Landemard/Global Look Press

Россия перечислит в бюджет Совета Европы сумму задолженности по членским взносам за 2017-й и 2018 годы.

Она составляет €54,7 млн. Средства будут взяты из федерального бюджета, сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение кабмина.

Решение о выплате согласовано с Минфином, Минтрансом, МЧС и Минкультом. В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили эту информацию.

Москва приостановила выплаты в бюджет СЕ в июне 2017 года в связи с ограничением прав российской делегации в Парламентской ассамблее. В полном объёме они были восстановлены на сессии ПАСЕ в июне 2019 года.

Ранее News.ru писал, что ПАСЕ рассчитывает на полноценную работу с Россией, хотя позиция организации относительно принадлежности Крыма остаётся прежней.