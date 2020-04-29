Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по числу тестов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/3b774872-89db-11ea-84e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По числу проведённых тестов на выявление коронавирусной инфекции Москва вышла в лидеры среди мировых мегаполисов. На данный момент в российской столице проведено свыше 730 тысяч исследований.

На 100 тысяч живущих в Москве человек в настоящее время приходится 5,7 тысячи тестов. Ежедневно на территории мегаполиса на предмет заражения коронавирусной инфекцией проверяются более 25 тысяч граждан.

Биологический материал на наличие COVID-19 берут у людей с признаками ОРВИ, с диагностированной пневмонией. Также тесты проходят те, кто живёт с человеком, у которого было подтверждено заражение коронавирусом, сообщается на сайте мэрии Москвы.

По последней информации, в столице COVID-19 заразились 48 426 человек, 4130 пациентов выздоровели, 546 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.