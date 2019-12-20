https://static.news.ru/photo/5bed574e-24b0-11ea-8ebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Густой туман снова окутает Москву в ближайшие сутки. Об этом жителей столицы предупредили в МЧС.

Ведомство ссылается на прогноз Росгидромета. По данным синоптиков, туман будет сохраняться до 15 часов 23 декабря.

Видимость во время тумана составит от 300 до 800 метров.

Автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходам советуют при движении по краю проезжей части дороги обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.

В расписании аэропортов могут возникнуть корректировки. О своевременности вылетов следует осведомляться заблаговременно.

МЧС предупреждает о тумане жителей столичного региона уже не первый раз. О плохой видимости ведомство сообщало 20 декабря и повторило этот прогноз 22-го числа.