Москва предоставила данные о причастности Лондона к атаке на Севастополь Посол РФ в Лондоне Келин: Москва передала доказательства связи Британии с атакой на Севастополь

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россия передала послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства о причастности Лондона к подготовке ВСУ, планировавших атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала Sky News. По его словам, эти свидетельства скоро будут опубликованы.

Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром, а также британскому военному атташе. У нас есть подробные факты, которые были переданы. Это будет опубликовано очень скоро. Может быть, сегодня, может быть, завтра, — сказал Келин.

Посол отметил, что Великобритания слишком глубоко вовлечена в конфликт на Украине. По мнению Келина, это означает, что ситуация становится все более опасной.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.

Позже Развожаев отметил, что атака беспилотников на город и военные объекты Черноморского флота была самой массированной за все время СВО. Он добавил, что все удары ВСУ были оперативно отражены.

В Минобороны РФ рассказали, что атака беспилотников ВСУ на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. В нападении, по данным ведомства, были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов.