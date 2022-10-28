Москва останется столицей Президент подтвердил, что возможно только перемещение некоторых властных органов

Конечно, вопрос о том, не собираются ли наши власти переносить столицу России «поближе к Азии», куда-нибудь к Уралу, имел косвенное отношение к общей тематике выступления президента на Валдайском форуме. Хотя слова о курсе на налаживание особых отношений с Азиатским континентом и звучали вчера не раз.

Но Владимир Путин, будем считать, своим развернутым ответом положил конец многолетним спекуляциям на этот счет: «Необходимости переноса столицы не существует. Москва является экономическим, политическим, духовным и вообще ментальным центром России... Хотя даже некоторые структуры власти могут быть рассредоточены по регионам». Собственно, как говорится, не убавить и не прибавить. Притом что нарратив о переносе столицы обсуждался долгие годы. В поддержку такой идеи высказывались многие влиятельные политики. Тот же Сергей Шойгу, который недавно дополнил свою старую мысль еще и предложением строительства в Сибири новых городов-миллионников. И ныне отход России от многолетней евроцентричности дал импульс возвращению к старой идее. Мол, отчего же столицу не перенести хотя бы в Новосибирск. Это ведь дало бы небывалый импульс развитию края, о необходимости чего постоянно говорят у нас с самых высоких трибун.

Между тем нам постоянно приводили примеры сначала Бразилии, а потом и Казахстана, где решились на перенос стольных градов. Притом что в том же Казахстане все города относительно молодые. У кочевников вообще не было такой культуры крупных поселений, центров экономики, культуры, науки. Тем более что после получения независимости молодая страна решила лишний раз как бы отречься от советского наследия, да еще и стимулировать массовое переселение казахов на север, где традиционно преобладало русское «целинное» население. Вот так столицей стала Астана. В прошлом — Акмола, Акмолинск, Целиноград, Астана, Нур-Султан. И снова Астана, что так и означает — «столица».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Великий, юбилей которого мы сейчас отмечаем, также хотел стимулировать рост населения на новых болотистых землях, да заодно навечно затвердить их за Россией, а потому лишил Москву столичного статуса. Притом что коронация неизменно проходила не в Питере, а все равно в Кремле. Сейчас нет грандиозных проектов, которые хоть как-то оправдали бы перенос столицы. Другое дело, что и Москва нуждается в некоторой разгрузке, поскольку небывалая концентрация дорожных пробок, неконтролируемый рост населения, несоразмерная нагрузка на всю инфраструктуру — прямое следствие ее статуса.

Более того, уже переезд только Конституционного суда в Санкт-Петербург вызвал некоторое неудовольствие граждан, поскольку ухудшил, как они сочли, дорожный трафик. А впереди еще и миграция на берега Невы Верховного суда. Согласитесь, что куда приятнее считаться просто культурной столицей России, чем нести некоторые административные издержки.

Между тем логичнее было расположить основные аппараты министерств, занимающихся проблемами регионального развития, поближе к местам приложения их коллективных усилий. Речь могла бы, например, идти о Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

А что касается престижности статуса столицы, то в стране давно нашли выход. А потому Казань гордо именует себя третьей столицей страны, Владивосток уже и формально столица «края далекого, но нашенского», Екатеринбург — столица Урала. Как говорится, всем сестрам по серьгам. Но Москва у нас одна.