Москва обновила месячный максимум по числу заражений коронавирусом

В Москве за сутки медики выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.
Таким образом, с начала ведения официальной статистики в столице были инфицированы 280 408 граждан.
При этом за минувшие сутки скончались 15 пациентов. Общее число погибших в столице за время пандемии увеличилось до 5115.
Кроме того, как следует из официальных данных, 1304 человека выписаны из больниц. В целом по состоянию на 24 сентября побороть коронавирус смогли 241 656 пациентов.
Как писал NEWS.ru, в целом по России за сутки выявлено 6595 новых случаев COVID-19, умерли 149 пациентов, а 6130 человек выздоровели.
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