Москва обновила месячный максимум по числу заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0e22767a-fe3a-11ea-ba8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за сутки медики выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, с начала ведения официальной статистики в столице были инфицированы 280 408 граждан.

При этом за минувшие сутки скончались 15 пациентов. Общее число погибших в столице за время пандемии увеличилось до 5115.

Кроме того, как следует из официальных данных, 1304 человека выписаны из больниц. В целом по состоянию на 24 сентября побороть коронавирус смогли 241 656 пациентов.

Как писал NEWS.ru, в целом по России за сутки выявлено 6595 новых случаев COVID-19, умерли 149 пациентов, а 6130 человек выздоровели.