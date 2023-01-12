Московского активиста Кригера обвинили в публичном оправдании терроризма

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Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции московскому активисту Михаилу Кригеру. Ему вменяют три состава преступления: дважды по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и один эпизод по статье о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия (п. «а», ч. 2 ст. 282 УК). В ближайшее время дело Кригера передадут в суд. Об этом сообщает портал «ОВД-Инфо» (внесен Минусом в список иностранных агентов) со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

Отмечается, что в оправдании терроризма Кригер обвиняется из-за сообщения в соцсети, опубликованного «не позднее декабря 2020 года», где он якобы оправдал действия, совершенные в 2018 году в Архангельске и в 2019 году на территории Москвы. Речь идет, предположительно, о подрыве, совершенном Михаилом Жлобицким в архангельском здании УФСБ, и также предположительно — о Евгении Манюрове, открывшем стрельбу возле здания ФСБ в столице. Изначально Кригер был задержан именно из-за этого поста.

Позднее активисту добавили статью о возбуждении ненависти и вражды. Поводом стал написанный им текст, где Кригер заявлял, что не скрывает «свою лютую ненависть к режиму, чекистам, его установившим, и лично к Путину В. В.».

Кригер был задержан 3 ноября 2022 года. 5 ноября Черемушкинский суд Москвы арестовал его на два месяца, 19 декабря арест был продлен до 2 февраля 2023 года. В конце ноября он также был переведен в СИЗО-2 «Бутырка».