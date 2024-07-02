Московский суд заочно арестовал экс-премьера Украины Суд РФ заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана и экс-главу МИД Климкина

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Гройсман

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана и экс-главу МИД страны Павла Климкина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Статья, по которой вынесено решение, не уточняется.

Судом в отношении Климкина и Гройсмана избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно, — сказано в публикации.

Гройсман занимал должность премьера Украины в 2016–2019 годах. В свою очередь Климкин возглавлял МИД страны с 2014 по 2019 год.

В конце июня Следственный комитет России предъявил обвинения Владимиру Гройсману. По данным ведомства, он и еще несколько украинских чиновников поддержали решение о проведении в Донбассе «антитеррористической операции», повлекшей за собой гибель мирных жителей.

Климкина объявили в розыск в начале мая. Тогда же МВД России взялось за экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Его разыскивают по уголовной статье, но не указывается, по какой именно.

По данным российских следственных органов, с 2014 по 2019 год в результате их действий ранены и погибли свыше двух тысяч человек. Среди них, по данным СК РФ, 56 детей. Также было повреждено свыше 450 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.