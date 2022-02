Московский суд взыскал с НТВ 633 тысячи рублей из-за «Ждуна»

CD Land владеет на территории России исключительными правами на «Ждуна» на основании договора, заключённого компанией в 2017 году с автором образа этого существа Маргарет Ван Брифорт. Персонаж «Ждун» является символом терпеливого ожидания и стал в России популярным мемом и объектом шуток.

Ждун is a visual representation of how I feel at most times. pic.twitter.com/uAQgNtzeaX