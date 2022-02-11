Московский суд взыскал с НТВ 633 тысячи рублей из-за «Ждуна»
Никита Чайка
Никита Чайка
14:52, 11 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании 633 тысяч рублей с телекомпании НТВ по иску компании CD Land, которой принадлежат права на образ «Ждуна», сообщили РИА Новости. Иск поступил в суд в октябре прошлого года, в котором истец потребовал от телеканала 5 млн рублей.
CD Land владеет на территории России исключительными правами на «Ждуна» на основании договора, заключённого компанией в 2017 году с автором образа этого существа Маргарет Ван Брифорт. Персонаж «Ждун» является символом терпеливого ожидания и стал в России популярным мемом и объектом шуток.
В 2018 году Арбитражный суд Москвы взыскал с «МегаФона» 8,6 млн рублей в пользу CD Land за нарушение прав на этот образ. Согласно решению суда, исковое заявление было удовлетворено частично, так как истец просил взыскать с ответчика 10 млн рублей.
CD Land ранее отсудила более миллиона рублей у питерской компании «Играмир» за использование образа «Ждуна» при производстве игрушек.