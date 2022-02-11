Московский суд взыскал с НТВ 633 тысячи рублей из-за «Ждуна»

Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании 633 тысяч рублей с телекомпании НТВ по иску компании CD Land, которой принадлежат права на образ «Ждуна», сообщили РИА Новости. Иск поступил в суд в октябре прошлого года, в котором истец потребовал от телеканала 5 млн рублей.

CD Land владеет на территории России исключительными правами на «Ждуна» на основании договора, заключённого компанией в 2017 году с автором образа этого существа Маргарет Ван Брифорт. Персонаж «Ждун» является символом терпеливого ожидания и стал в России популярным мемом и объектом шуток.

ÐÐ´ÑÐ½ is a visual representation of how I feel at most times. pic.twitter.com/uAQgNtzeaX — Alexandria Ostrem (@BirdieRising) January 30, 2022

В 2018 году Арбитражный суд Москвы взыскал с «МегаФона» 8,6 млн рублей в пользу CD Land за нарушение прав на этот образ. Согласно решению суда, исковое заявление было удовлетворено частично, так как истец просил взыскать с ответчика 10 млн рублей.

CD Land ранее отсудила более миллиона рублей у питерской компании «Играмир» за использование образа «Ждуна» при производстве игрушек.