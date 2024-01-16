Московский суд продлил арест украинским диверсантам В Москве продлили арест украинцам, подозреваемым в подготовке терактов в Брянске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста в отношении четырех граждан Украины, подозреваемых в подготовке терактов на военных и энергетических объектах в Брянской области в августе 2023 года, передает ТАСС. Военнослужащие сдались в плен и были доставлены в российскую столицу для проведения следственных действий.

Продлить Андрею Антоненко — старшему офицеру группы информационного противодействия центра мониторинга информационного пространства стратегического оперативного командования «Север» Сухопутных войск Украины — меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 21 апреля, — говорится в постановлении суда.

Аналогичные решения были приняты в отношении трех других военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Алексея Мазуренко, Дениса Ткаченко и Андрея Кулиша. Меру пресечения для них изначально избрал Советский районный суд Брянска.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» передал, что около 20 членов украинской диверсионной группы пытались прорваться на территорию Белгородской области. По его информации, проникнуть вглубь региона диверсантам не удалось, в районе населенного пункта Теребрено произошел стрелковый бой. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

Также сообщалось, что сотрудники полиции задержали диверсионную группу из троих подростков в Запорожской области. Несовершеннолетние жители Мелитополя подозреваются в работе на Службу безопасности Украины. Предположительно, задержанные организовали несколько терактов, покушаясь на жизнь должностных лиц. Также они установили закладку самодельного взрывного устройства на 1223-м км железной дороги Мелитополь — Тащенак для последующего совершения террористического акта.