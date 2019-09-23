Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Москвы обязали таксомоторные службы передавать в городскую информационную систему персональные данные водителей и сведения о полисах ОСАГО.

С января 2017 года мэрия уже получает информацию о местоположении такси и номере разрешения на перевозки. Но 10 сентября мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, которое обязывает службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, предоставлять данные о номерах полисов ОСАГО автомобилей, а также сообщать фамилию, имя и отчество водителя, номер его водительского удостоверения.

В Департаменте транспорта Москвы уверяют, что подобная практика, повышающая безопасность перевозок, давно сформировалась во многих странах мира.

У всех легальных игроков рынка такси такая информация есть, организовать передачу её в городские информационные системы не представляет труда, сложности возникнут только у компаний нелегальных перевозок,— добавили в пресс-службе ведомства.

Новое постановление принято без обсуждения с отраслью, его исполнение потребует от агрегаторов внесения существенных изменений в программное обеспечение и финансовых затрат, которые в итоге лягут на потребителей, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя одной из компаний.

По мнению депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, рынку необходим федеральный закон, который четко закрепит полномочия местных органов власти, но не даст им избыточных полномочий. В действиях же департамента транспорта Москвы, по его мнению, прослеживается «неуемное желание контролировать все финансовые потоки», притом что на кону — не только персональная информация, но и коммерческая тайна.

Как ранее писал News.ru, российские таксисты обратились в Госдуму с просьбой обязать агрегаторы признать их своими сотрудниками и заключить с водителями трудовой договор. Инициатива призвана сократить число иностранцев за рулём и облегчить условия труда водителей. При этом реализация инициативы может привести к росту стоимости услуг такси, так как агрегаторам придётся отчислять в социальные фонды 30% от оплаты труда. Кроме того, идею раскритиковали и сами агрегаторы, так как по существующей схеме водители работают сами на себя.

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