https://static.news.ru/photo/faec2e9e-ddf0-11e9-9b27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Москвы обязали таксомоторные службы передавать в городскую информационную систему персональные данные водителей и сведения о полисах ОСАГО.

С января 2017 года мэрия уже получает информацию о местоположении такси и номере разрешения на перевозки. Но 10 сентября мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, которое обязывает службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, предоставлять данные о номерах полисов ОСАГО автомобилей, а также сообщать фамилию, имя и отчество водителя, номер его водительского удостоверения.

В Департаменте транспорта Москвы уверяют, что подобная практика, повышающая безопасность перевозок, давно сформировалась во многих странах мира.

У всех легальных игроков рынка такси такая информация есть, организовать передачу её в городские информационные системы не представляет труда, сложности возникнут только у компаний нелегальных перевозок,— добавили в пресс-службе ведомства.

Новое постановление принято без обсуждения с отраслью, его исполнение потребует от агрегаторов внесения существенных изменений в программное обеспечение и финансовых затрат, которые в итоге лягут на потребителей, передаёт « Коммерсантъ » со ссылкой на представителя одной из компаний.

По мнению депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, рынку необходим федеральный закон, который четко закрепит полномочия местных органов власти, но не даст им избыточных полномочий. В действиях же департамента транспорта Москвы, по его мнению, прослеживается «неуемное желание контролировать все финансовые потоки», притом что на кону — не только персональная информация, но и коммерческая тайна.

Как ранее писал News.ru, российские таксисты обратились в Госдуму с просьбой обязать агрегаторы признать их своими сотрудниками и заключить с водителями трудовой договор. Инициатива призвана сократить число иностранцев за рулём и облегчить условия труда водителей. При этом реализация инициативы может привести к росту стоимости услуг такси, так как агрегаторам придётся отчислять в социальные фонды 30% от оплаты труда. Кроме того, идею раскритиковали и сами агрегаторы, так как по существующей схеме водители работают сами на себя.